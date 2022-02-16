Конте оценил шансы "Тоттенхэма" попасть в топ-4 в АПЛ
Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил мнение, что у лондонского клуба немного шансов занять в чемпионате Англии четвертое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов.
"Когда-то я говорил, что у шансы "Тоттенхэма" на чемпионство - один процент. Сейчас мне кажется, что наши шансы на 4-е место - один процент. Уровень Премьер-лиги очень высокий, каждая команда стремится стать лучше. Это можно сказать не только про "Тоттенхэм", а также про "Арсенал", "Лестер", "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Брайтон" и "Вулверхэмптон". В данный момент мы стремимся конкурировать с ними, а не с топ-клубами", - приводит слова Конте beIN Sports.
Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл три матча подряд в Премьер-лиге. "Шпоры", набрав в 22 матчах 36 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18