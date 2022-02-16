Конте оценил шансы "Тоттенхэма" попасть в топ-4 в АПЛ

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Конте оценил шансы "Тоттенхэма" попасть в топ-4 в АПЛ

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил мнение, что у лондонского клуба немного шансов занять в чемпионате Англии четвертое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов.

"Когда-то я говорил, что у шансы "Тоттенхэма" на чемпионство - один процент. Сейчас мне кажется, что наши шансы на 4-е место - один процент. Уровень Премьер-лиги очень высокий, каждая команда стремится стать лучше. Это можно сказать не только про "Тоттенхэм", а также про "Арсенал", "Лестер", "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Брайтон" и "Вулверхэмптон". В данный момент мы стремимся конкурировать с ними, а не с топ-клубами", - приводит слова Конте beIN Sports.

Напомним, что "Тоттенхэм" проиграл три матча подряд в Премьер-лиге. "Шпоры", набрав в 22 матчах 36 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице.

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