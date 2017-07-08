Конте опасается возможного ухода одного из своих лидеров в "Реал"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте опасается возможного ухода голкипера своей команды Тибо Куртуа в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, наставник "аристократов" хотел бы сохранить 25-летнего бельгийца в своей команде на следующий сезон. В случае же, если расставание с футболистом станет неизбежным, итальянский специалист надеется не только получить за своего игрока солидную денежную компенсацию, которую в будущем можно было бы направить на приобретение новы игроков, но и подписать в качестве замены Куртуа вратаря французского ПСЖ Альфонса Ареолю.

Напомним, Конте грозится покинуть "Челси". | soccernews.ru