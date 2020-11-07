Конте определил четыре трансферные цели для "Интера" на январь

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Конте определил четыре трансферные цели для "Интера" на январь

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте требует усиления состава во время зимнего трансферного окна.

По информации Tuttosport, в шорт-лист итальянского специалиста входят четыре футболиста - по два левых защитника и форварда.

Фланг обороны своей команды Конте рассчитывает укрепить за счёт Маркоса Алонсо или Эмерсона Пальмери. Оба фулбека представляют "Челси".

Ещё один игрок "синих" - Оливье Жиру - рассматривается как дублёр для Ромелу Лукаку. Альтернативный вариант - Аркадиуш Милик из "Наполи".

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