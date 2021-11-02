Конте определил четыре трансферные цели для "Тоттенхэма"

Фото инстаграм Антонио Конте

Бывший наставник миланского "Интера" Антонио Конте назвал руководству "Тоттенхэма" футболистов, которых он хочет видеть в команде в случае своего назначения.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист уже определил четыре трансферные цели.

Речь идёт о защитниках Стефане де Врее ("Интер") и Мануэле Ладзари ("Лацио"), хавбеке Франке Кессье ("Милан") и форварде Душане Влаховиче ("Фиорентина").

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" выделит Конте на усиление состава более 100 миллионов евро.

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