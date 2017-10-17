Конте определил три кандидатуры на замену Батшуайи
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте определил три кандидатуры на замену форварду своей команды Миши Батшуайи.
Так, по сведениям le10sport, наставник "аристократов" рассчитывает расстаться со своим 24-летним нападающим уже в январе, а в качестве его сменщика подписать Ричмонда Боаки из сербской "Црвены Звезды", Кристиана Бентеке из "Кристал Пэласа" или Джейми Варди из "Лестера".
Напомним, "Барселона" нацелилась на защитника "Челси". | soccernews.ru
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|8
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|3
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|8
|17
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|8
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|Челси
|8
|13
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|8
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|7
|Бернли
|8
|13
|8
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|8
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|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|11
|10
|Саутгемптон
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|Вест Бромвич Альбион
|7
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|8
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|Суонси Сити
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|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|8
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Сток Сити
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|8
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
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|20
|Кристал Пэлас
|8
|3