Конте определил три трансферные цели для "Интера"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте назвал футболистов, которых клуб должен подписать грядущим летом.

По информации Sky Sport Italia, в список тренера "нерадзурри" вошли три игрока - Эдинсон Кавани (ПСЖ), Дрис Мертенс ("Наполи") и Артуро Видаль ("Барселона").

Сообщается, что уругваец и бельгиец заменят в составе Алексиса Санчеса и Лаутаро Мартинеса, а чилиец добавит опыта средней линии команды.

Стоит отметить, что у Кавани и Мертенса по окончании сезона истекают контракты, поэтому они могут достаться "Интеру" бесплатно. Рыночная стоимость Видаля - 11 миллионов евро.

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