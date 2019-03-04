Конте определился, где он хочет продолжить карьеру

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Конте определился, где он хочет продолжить карьеру

Известный итальянский тренер Антонио Конте решил продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Corriere dello Sport, 49-летний специалист намерен возглавить "Ювентус", который он уже тренировал с 2011 по 2014 год. Под его руководством клуб трижды выигрывал скудетто и два раза Суперкубок Италии.

Напомним, что последним местом работы Конте был "Челси", где его уволили летом 2018 года.

В настоящее время "Ювентус" возглавляет Массимилиано Аллегри, чье будущее зависит от победы в Лиге Чемпионов.

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