Конте определился с будущим Наингголана в "Интере"

Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте рассчитывает на полузащитника Раджу Наингголана в следующем сезоне, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, наставник "нерадзурри" выступил против продажи 31-летнего бельгийца в текущее трансферное окно.

"Интер" купил скандального хавбека прошлым летом у "Ромы" за 38 миллионов евро.

В дебютном сезоне Наингголан сыграл за миланскую команду 36 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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