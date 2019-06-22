Конте определился с будущим Наингголана в "Интере"
Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте рассчитывает на полузащитника Раджу Наингголана в следующем сезоне, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, наставник "нерадзурри" выступил против продажи 31-летнего бельгийца в текущее трансферное окно.
"Интер" купил скандального хавбека прошлым летом у "Ромы" за 38 миллионов евро.
В дебютном сезоне Наингголан сыграл за миланскую команду 36 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|38
|79
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|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
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|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
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|Парма
|38
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|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
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|18
|Эмполи
|38
|38
|19
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|Кьево
|38
|17