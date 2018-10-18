Конте определился с первым новичком "Реала", если он возглавит клуб

Известный итальянский тренер Антонио Конте определился с первым новичком мадридского "Реала", если он возглавит команду из "Сантьяго Бернабеу".

Так, согласно информации Football Espana, в случае своего прихода в королевский клуб, 49-летний специалист предпримет попытки вернуть колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, который на правах аренды выступает за мюнхенскую "Баварию".

Напомним, немецкий обладает правом выкупа контракта игрока за 42 миллиона евро.

Не пропустите: игроки "Реала" недовольны возможным приходом в их клуб Конте. | soccernews.ru