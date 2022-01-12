Конте определился с трансферными приоритетами "Тоттенхэма"

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Конте определился с трансферными приоритетами "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте озвучил руководству клуба свои требования по усилению состава, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, итальянский специалист настаивает, чтобы клуб подписал правого вингера, центрального хавбека и нападающего. В сферу интересов "шпор" входят полузащитник "Милана" Франк Кессье и вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре.

"Тоттенхэм", набрав в 18 матчах 33 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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