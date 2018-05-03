Конте определился со своим будущим

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Конте определился со своим будущим

Главный тренер "Челси" Антонио Конте определился со своим будущим, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, итальянский специалист не намерен добровольно уходить в отставку, рассчитывая в следующем сезоне продолжить возглавлять "синих".

В таком случае "Челси" может только уволить Конте, однако при этом сценарии наставнику придётся выплатить многомиллионную неустойку.

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