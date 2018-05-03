Главный тренер "Челси" Антонио Конте определился со своим будущим, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, итальянский специалист не намерен добровольно уходить в отставку, рассчитывая в следующем сезоне продолжить возглавлять "синих".

В таком случае "Челси" может только уволить Конте, однако при этом сценарии наставнику придётся выплатить многомиллионную неустойку.

Не пропустите: "Челси" и "Наполи" могут совершить громкий обмен. | http://soccernews.ru