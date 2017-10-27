Конте определился со своим следующим клубом

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте уже определился со своим следующим клубом, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, следующим летом 48-летний специалист планирует покинуть стан "аристократов", с руководством которых у него появились серьезные разногласия, и перебраться во французский ПСЖ.