Конте определился со своим следующим клубом

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Конте определился со своим следующим клубомГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте уже определился со своим следующим клубом, информирует TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, следующим летом 48-летний специалист планирует покинуть стан "аристократов", с руководством которых у него появились серьезные разногласия, и перебраться во французский ПСЖ.

Напомним, "Челси" уже определился с приоритетным кандидатом на замену Конте. | soccernews.ru

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