Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте определился со своим следующим местом работы, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, в случае своего расставания с "аристократами" по окончанию текущего сезона, 48-летний специалист рассчитывает возглавить сборную Италии, с которой он уже работал в период с 2014-го по 2016-й годы.

Напомним, хавбек "Челси" выбыл до конца сезона. | soccernews.ru