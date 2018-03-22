Конте определился со своим следующим местом работы

Теги антонио контечелсииталия

Конте определился со своим следующим местом работыГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте определился со своим следующим местом работы, информирует Le Parisien.

Так, по сведениям источника, в случае своего расставания с "аристократами" по окончанию текущего сезона, 48-летний специалист рассчитывает возглавить сборную Италии, с которой он уже работал в период с 2014-го по 2016-й годы.

Напомним, хавбек "Челси" выбыл до конца сезона. | soccernews.ru

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