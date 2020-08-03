Конте опроверг информацию о том, что он хочет возглавить "Ювентус"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался по поводу информации о том, что он намерен возглавить "Ювентус". Об этом сообщается в твиттере журналиста Фабрицио Романо.

"Отрицаю, что общался с руководством "Ювентуса" и расспрашивал футболистов о будущем Сарри", - заявил Конте.

Ранее сообщалось, что Конте хочет покинуть пост главного тренера "Интера" и уйти в туринский клуб

"Интер" занял второе место в завершившемся сезоне Серии А.

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