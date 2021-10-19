Конте отказал "Ньюкаслу" ради другого клуба АПЛ

Теги манчестер юнайтедньюкасл юнайтедантонио конте

Конте отказал "Ньюкаслу" ради другого клуба АПЛ

Фото инстаграм Антонио Конте

СМИ узнали, почему бывший главный тренер "Интера" Антонио Конте отклонил выгодное предложение от "Ньюкасла".

По информации AreaNapoli, 52-летний специалист не захотел возглавлять "сорок", поскольку ждёт приглашение в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что итальянец уже работал в АПЛ - с 2016 по 2018 год он тренировал лондонский "Челси".

В мае Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством и с тех пор остаётся без команды.

Не пропустите: Руни готов возглавить "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
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