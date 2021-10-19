Конте отказал "Ньюкаслу" ради другого клуба АПЛ

Фото инстаграм Антонио Конте

СМИ узнали, почему бывший главный тренер "Интера" Антонио Конте отклонил выгодное предложение от "Ньюкасла".

По информации AreaNapoli, 52-летний специалист не захотел возглавлять "сорок", поскольку ждёт приглашение в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что итальянец уже работал в АПЛ - с 2016 по 2018 год он тренировал лондонский "Челси".

В мае Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством и с тех пор остаётся без команды.

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