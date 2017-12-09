Конте отказался комментировать возможный уход Давида Луиза

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Конте отказался комментировать возможный уход Давида Луиза

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уклонился от ответа на вопрос о возможном уходе из клуба бразильского защитника Давида Луиза.

"Думаю, сейчас не самое подходящее время, чтобы говорить на эту тему. До открытия трансферного окна ещё много игр. Поэтому сейчас неправильно обсуждать это. На данный момент это неважно" - цитирует Конте Daily Mail.

По некоторым данным, у итальянского наставника конфликт с Луизом, из-за чего в январе футболист может сменить клубную прописку. На 30-летнего центрбека претендует мадридский "Реал". 

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