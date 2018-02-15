Конте отказался принять футболку "Манчестер Юнайтед" с подписью Моуринью

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Конте отказался принять футболку "Манчестер Юнайтед" с подписью Моуринью
Главный тренер "Челси" Антонио Конте не принял от журналиста футболку "Манчестер Юнайтед" с подписью главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью, с которым у него произошел публичный конфликт.

"Антонио, это подарок от Жозе Моуринью – вашего друга. Он нам сказал, что любит вас. Посмотрите, что он написал: "Твой друг, Жозе". Давайте, Антонио. Вы можете стать друзьями навек!" – сказал журналист.

Видео: Конте не собирается мириться с Моуринью.

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