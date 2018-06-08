Конте отказался возглавить "Реал"

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Конте отказался возглавить "Реал"

Мадридский "Реал" не сумел договориться с главным тренером "Челси" Антонио Конте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский специалист указал мадридцам на то, что у него действует контракт с лондонским клубом до лета 2019 и он уважает это соглашение.

По другой информации, Конте ждет увольнения из "Челси", который будет вынужден выплатить ему компенсацию в размере 10 миллионов евро. После этого итальянец готов провести переговоры с "Реалом".

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