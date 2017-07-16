Конте отказывается продлевать контракт с "Челси"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте отказывается продлевать контракт со своим нынешним клубом.

Как информирует The Sun, наставник "синих" остался недоволен тем, как его клуб действует на трансферном рынке. В частности, итальянский специалист поставил в укор руководству "аристократов" провалы в переговорных процессах с Ромелу Лукаку, Леонардо Бонуччи и Алексом Сандро. В связи с этим Конте раздумывает над целесообразностью своего нахождения в "Челси".

Напомним, Бакайоко перешел в "Челси". | soccernews.ru