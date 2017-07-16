Конте отказывается продлевать контракт с "Челси"

Теги антонио контечелси

Конте отказывается продлевать контракт с "Челси"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте отказывается продлевать контракт со своим нынешним клубом.

Как информирует The Sun, наставник "синих" остался недоволен тем, как его клуб действует на трансферном рынке. В частности, итальянский специалист поставил в укор руководству "аристократов" провалы в переговорных процессах с Ромелу Лукаку, Леонардо Бонуччи и Алексом Сандро. В связи с этим Конте раздумывает над целесообразностью своего нахождения в "Челси".

Напомним, Бакайоко перешел в "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов