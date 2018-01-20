Конте отрицает наличие кризиса в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил критикам, которые заявляли о кризисе в клубе.

"Тому, кто это говорит, следует обратить внимание на статистику. Нас никто не побеждал уже 11 игр кряду. Это нормально, что СМИ стараются рассмотреть негативную сторону и в упор не видят положительных. Но эта команда, имея множеством проблем, не проигрывает уже 11 матчей.

Два игрока отбывали дисквалификацию, еще на пятерых мы не могли рассчитывать, и все равно победили со счетом 4:0. Это значит, что каждый футболист заслуживает своего шанса, каждый должен бороться за место в составе" - приводит слова Конте FourFourTwo.

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