Конте отстранил двух игроков "Интера" от тактических занятий

Новый главный тренер "Интера" Антонио Конте в очередной раз дал понять, что в его команде нет места полузащитнику Радже Наингголану и форварду Мауро Икарди.

Как сообщает Tuttosport, 49-летний специалист отстранил бельгийца и аргентинца от тактических занятий.

При этом Конте не запрещает опальным футболистам принимать участие в других тренировках.

Напомним, что "Интер" выставил на трансфер Наингголана и Икарди, но пока клуб не получал конкретных предложений по их приобретению.

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