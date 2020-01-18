Конте ответил на критику Моуринью

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал слова наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуринью. Об этом сообщается в твиттере журналиста Джузеппе Копполы.



Ранее португальский специалист заявил, что тренеры не должны обсуждать трансферы футболистов, пока те не перейдут в их команду. Речь идет о возможном переходе игрока "шпор" Кристиана Эриксена в стан "нерадзурри".



"Извиниться перед Моуринью за свои слова? Это обычная ситуация. Мы знакомы с ним, поэтому проблем не будет", - сказал Конте.



Ранее сообщалось, что "Интер" и "Тоттенхэм" не могут согласовать сумму трансфера 27-летнего хавбека.

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