Конте ответил на обвинения Моуринью

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте ответил на обвинения своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, высказавшегося о жалобах других наставников на травмы своих игроков.

" Если эти слова адресовались мне, то мой ответ будет таков: он должен думать о своей команде, а не о других. Моуринью очень часто обращает внимание на то, что происходит в " Челси ". Это уже было в прошлом сезоне. Он должен следить за тем, что происходит в его команде ", - цитирует наставника "аристократов" El Mundo Deportivo.

Напомним, Конте подвел итог матчу против "Ромы". | soccernews.ru