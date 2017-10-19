Конте ответил на обвинения Моуринью

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Конте ответил на обвинения МоуриньюГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте ответил на обвинения своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, высказавшегося о жалобах других наставников на травмы своих игроков.

"Если эти слова адресовались мне, то мой ответ будет таков: он должен думать о своей команде, а не о других. Моуринью очень часто обращает внимание на то, что происходит в "Челси". Это уже было в прошлом сезоне. Он должен следить за тем, что происходит в его команде", - цитирует наставника "аристократов" El Mundo Deportivo.

Напомним, Конте подвел итог матчу против "Ромы". | soccernews.ru

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