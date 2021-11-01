Конте ответил на предложение "Тоттенхэма"

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Конте ответил на предложение "Тоттенхэма"

Фото инстаграм Антонио Конте

Бывший наставник "Интера", "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте не собирается тренировать лондонский "Тоттенхэм".

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский специалист не заинтересован в работе со "шпорами", поскольку ждёт предложения от "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" может уволить Нуну Эшпириту Санту, а среди кандидатов на замену португальцу называются КонтеПаулу Фонсека и Сержиу Консейсау ("Порту").

В мае Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством и с тех пор остаётся без команды.

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