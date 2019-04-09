Конте озвучил "Интеру" свои требования по зарплате. Он хочет стать самым высокооплачиваемым тренером Серии А

Миланский "Интер" ведёт переговоры с бывшим главным тренером "Челси" Антонио Конте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 49-летний специалист затребовал у "нерадзурри" зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

Если клуб пойдёт на эти условия, то Конте станет самым высокооплачиваемым тренером Серии А. Сейчас по этому показателю лидирует Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" с окладом 7,5 миллионов.

Что касается нынешнего наставника "Интера" Лучано Спаллетти, то он зарабатывает 4,5 миллиона евро ежегодно.

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