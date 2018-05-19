Конте озвучил рецепт победы над "Манчестер Юнайтед"

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Конте озвучил рецепт победы над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте дал комментарии после победы над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии.

"На бумаге "Манчестер Юнайтед" выглядел сильнее "Челси". Нам было непросто, но мы выиграли за счёт скромности и работы. За два года мы выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии. Я доказал и здесь, что являюсь серийным победителем, несмотря на все трудности" - приводит слова Конте Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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