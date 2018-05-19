Конте переигрывает Моуринью: "Челси" становится обладателем Кубка Англии

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Конте переигрывает Моуринью: "Челси" становится обладателем Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сошлись в финальном поединке за Кубок Англии на лондонском стадионе "Уэмбли". Предматчевые расклады говорили о примерно равных шансах команд на успех, однако стратовые составы немного изменили данную тенденцию. Лидер атак манкунианцев, в лице Ромелу Лукаку, начал матч на скамейке запасных – не успел бельгиец полностью востанновиться после недавней травмы. Его место на оcтрие занял Маркус Рэшфорд, в то время как на аналогичной позиции в составе "Челси" с первых минут вышел Оливье Жиру.

Матч начался с довольно вязкой борьбы в центре поля, "аристократы" вроде как выиграли ее и даже создали неплохой момент в дебюте поединка. Это Азар ворвался в штрафную соперника и хлестко пробил в ближний угол, но Де Хеа был на чеку. Затем уже манкунианцы забрали мяч под свой контроль, однако ничего путного в атаке у них не получалось.

Ближе к середине тайма Эден Азар взял воспользовался ошибкой соперника в центре поля, ворвался в чужую штрафную, где был сбит Филом Джонсом – арбитр без колебаний указал на точку. Сам бельгиец и пошел исполнять пенальти, спокойно разведя мяч и Де Хеа по разным углам - 1:0.

Лондонцы стали действовать строго по результату, расположившись вблизи своих ворот практически всем составом. Футболисты "Манчестер Юнайтед" не находили должного взаимопонимания в атакующих действиях, и такой ход матча вполне устраивал подопечных Антонио Конте. В концовке тайма "синие" и вовсе отодвинули игру от своих ворот, спокойно доведя дело до победы по итогам первых 45-ти минут.

С началом второй половины "Юнайтед" основательно прижал соперника к чужим воротам, хотя его давление долгое не приводило к опасным моментам. Однако первая же ошибка "аристократов" могла стать фатальной: Фабрегас потерял мяч перед своей штрафной, а подобравший круглого Рэшфорд мощно пробил в створ - Куртуа выручил свою команду.

На исходе получаса еще одну возможность сравнять счет упустили манкунианцы. Фил Джонс пробивал головой после подачи со стандарта, Куртуа потащил сложнейший мяч, а добивание Санчеса случилось из офсайда. "Челси" ответил опаснейшим выпадом, когда Алонсо вырвался на свидание Де Хеа по правому краю вратарской, но его удар пришелся прямо в голкипера. В концовке того эпизода еще и в руку Янгу попал мяч, но второй пенальти арбитр уже не назначил.

Стала раскрываться игра, и вскоре Лингард мог сравнивать счет, вырвавшись один на один с голкипером, но Куртуа вновь справился с его ударом. Бросил в бой Моуринью Лукаку и Мартиаля ближе к концовке поединка, однако лондонцы старались на запираться в своей штрафной, разрушая планы "красных дьяволов". Так и не сумели манкунианцы сравнять счет, что сделало гол Азара победным, а "Челси" – обладателем Кубка Англии.

"Челси" –  "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Голы: Азар, с пенальти, 22 - 1:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас, Азар (Виллиан, 90), Жиру (Мората, 89).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс (Мата, 87), Янг, Матич, Погба, Эррера, Лингард (Мартиаль, 73), Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 73).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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