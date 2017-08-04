Конте: "По поводу ухода Азара все разговоры являются слухами"

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Конте: "По поводу ухода Азара все разговоры являются слухами"

Наставник "Челси" Антонио Конте высказался о трансферной кампании клуба.

"Мы пытаемся приобрести футболистов, а не продать. По поводу ухода Азара все разговоры являются слухами. Он очень рад остаться с нами и начать новый сезон.

Для нас очень важно пополнить состав команды, потому что мы обладаем небольшим составом. Только одного футболиста будет недостаточно, чтобы усилить команду, нам нужно больше.

Самый лучший способ - попробовать найти верное решение. Важно, что в клубе знают мое мнение по поводу количества новых футболистов. Теперь мы должны подождать и проявить терпение, чтобы усилить наш состав" - приводит слова Конте официальный сайт "Челси".

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