Конте почти договорился с грандом Серии А
Известный итальянский тренер Антонио Конте, скорее всего, вернётся к работе во время летнего межсезонья.
Как сообщает Sky Sports, 49-летний специалист почти договорился о сотрудничестве с миланским "Интером".
Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, однако окончательного соглашения пока не достигнуто.
Если в итоге подписание контракта не состоится, то команду продолжит тренировать Лучано Спаллетти.
Напомним, что Конте остаётся безработным после ухода из "Челси" прошлым летом.
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|СПАЛ
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