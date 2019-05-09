Конте почти договорился с грандом Серии А

Известный итальянский тренер Антонио Конте, скорее всего, вернётся к работе во время летнего межсезонья.

Как сообщает Sky Sports, 49-летний специалист почти договорился о сотрудничестве с миланским "Интером".

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, однако окончательного соглашения пока не достигнуто.

Если в итоге подписание контракта не состоится, то команду продолжит тренировать Лучано Спаллетти.

Напомним, что Конте остаётся безработным после ухода из "Челси" прошлым летом.

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