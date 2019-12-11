Конте подарил "Боруссии" путевку в плей-офф ЛЧ, и дело не только в последнем туре! Разбираем матч "Интера" и "Барселоны"

Перед матчем "Барселона" уже закрепила за собой лидерство в группе "F", поэтому Эрнесто Вальверде не только не взял в Милан Месси, но и выпустил в старте резервистов. В основном составе нашлось место молодым Пересу, Ваге, Тодибо и Аленьи, а также втором голкиперу Нето. Для "Интера" это было плюсом, ведь судьба плей-офф Лиги Чемпионов еще не была решена – миланцы имели равенство по очкам с "Боруссией", находясь выше только по дополнительным показателям. "Интер" довольно резво начал поединок, сразу создав ряд моментов. Уже на 4-й минуте Д'Амброзио завершил классную контратаку ударом с линии штрафной (выше ворот), а на 7-й Лукаку забил с минимальной дистанции, приняв прострельную передачу из глубины – впрочем, гол не засчитали из-за явного офсайда. На 10-й Ромелу повторил попытку отличиться, ворвавшись на правый край штрафной, убрав Умтити и пробив с линии вратарской – Лангле заблокировал удар в подкате! Каталонцы не собирались просто так ждать, когда "Интер" разденет их оборону. Еще в 9-й минуте классный момент был у Переса, который выстрелил с левой части штрафной в дальний угол, однако Ханданович спас хозяев. После этого гости несколько выровняли игру, хотя на 19-й подопечные Эрнесто Вальверде вполне могли пропустить в результате атаки "веером" и удара Бираги – Нето потянул мяч. Наказание за расточительность прилетело на 23-й минуте: Видаль сбросил прострельную передачу из глубины в штрафную на Переса, который пробил мимо Хандановича с близкой дистанции – 0:1! На тот момент "Боруссия" в параллельном матче минимально побеждала Славию.

После забитого гола каталонцы перехватили инициативу, потеряв две неплохие возможности удвоить преимущество. На 30-й минуте Артуро Видаль после передачи Ваге стрелял метров с 24-х (выше ворот), а на 33-й Лангле вследствие подачи с углового нанес удар из центра штрафной – мимо правой стойки! Это разгневало хозяев, которые перехватили инициативу и едва не отыгрались на 36-й минуте после шикарного приема лонгбола в исполнении Мартинеса – Лаутаро поймал мяч ногой в полете и вторым касанием пробил метров с 18-ти. Нето спас "Барсу". Кроме того, по воротам "Барселоны" стреляли Валеро (удар заблокировали) и Д'Амброзио (головой, неточно), а уже перед завершением первого тайма "Интер" закономерно отыгрался. На 44-й минуте Мартинес зацепился за мяч перед штрафной и сбросил его под удар Лукаку, который мощно пробил низом с рикошетом от Умтити – мяч полетел точно под правую штангу! В этот же момент на стадионе объявили о ничейном счете в Дортмунде, который выводил "Интер" в плей-офф ЛЧ. Однако, впереди был еще целый тайм.

Второй тайм "Интер" начал в невысоком темпе. "Барселона" выглядела даже несколько активнее: на 52-й минуте с линии штрафной стрелял Ракитич (в защитника), а на 58-й Гризманн и Ракитич пробивали дважды за минуту – мощный удар француза с левого края штрафной парировал Ханданович, а хорват с дистанции направил мяч в метре от ворот. "Интер" мог наказать за каталонцев за растрату моментов на 61-й минуте, когда Лукаку продавил Умтити и мощно выстрелил в упор – Нето спас "блаугранас"! В этот момент стало известно, что Брандт вывел "Боруссию" вперед в поединке против "Славии". "Интеру" нужно было идти в атаку. Впрочем, первый шаг сделал Эрнесто Вальверде, выпустив на поле Де Йонга и Суареса. Это несколько изменило баланс сил, однако "Барселона" свое небольшое преимущество смогла конвертировать только в выстрел Артуро Видаля с линии полукруга перед штрафной на 68-й минуте – мяч пролетел рядом с каркасом. После этого "Интер" перехватил инициативу, вылив на оборону "блаугранас" целый шквал моментов: на 72-й минуте Лаутаро Мартинес шедевральным ударом с дистанции запустил мяч в притирку с левой стойкой, на 73-й Лукаку не смог пробить Нето с нескольких метров, а на 74-й Лаутаро забил гол, но его отменили из-за офсайда.

Антонио Конте выпустил на поле Лазаро, Политано и Эспозито, которые должны были поддерживать давление на "Барселону". Получалось не лучшим образом, но на 80-й минуте миланцы забили второй гол – и снова его отменили из-за офсайда Лаутаро Мартинеса! Казалось, что вот-вот оборона гостей допустит роковую ошибку, но у "Интера", похоже, просто закончились силы. "Барселона" же в последние 10 минут начала разрывать соперника на контратаках – на 82-й одну из них ударом с острого угла запорол Перес, которого вскоре заменил Фати. Именно ему и выпала честь "прибить" "нерадзури" на 87-й минуте выстрелом метров с 23-х в левый нижний угол. "Интер" по инерции пытался что-то придумать, но все попытки были тщетными. Финальный свисток зафиксировал победу "Барселоны", после которой "блаугранас" набрали 14 очков. Каталонцы завершили групповой этап на первом месте, а "Боруссия", переиграв в параллельном матче "Славию", обошла Интер - дортмундцы с 10 зачетными баллами отправили миланцев на третью строчку. Лига Чемпионов для "нерадзури" завершена!

"Интер" мог выходить из группы, но сам упустил свое счастье

За "Интер" очень обидно, ведь Лига Чемпионов теряет очень крепкий коллектив – прямо сейчас он значительно прочнее, чем та же "Боруссия", которая еле-еле удержала победу над "Славией" в параллельном матче. Впрочем, миланцы сами виноваты в своем фиаско – и это касается как конкретного поединка против "Барселоны", так и турнирной ситуации в целом. "Нерадзурри" слишком много, как для претендента на плей-офф ЛЧ, теряли очки в тех встречах, где должны были их набирать. Все началось уже в 1-м туре: при всем уважении к прочному коллективу Индржиха Трпишовски, "нерадзурри" в родных стенах обязаны были побеждать чехов – миланцы же едва не потерпели поражение. За матч против Барсы на "Камп Ноу" не хочется сильно критиковать, однако тогдашние "блаугранас" находились в кризисе – "Интер" же потерял кучу моментов в первом тайме и полностью провалился во втором. То же самое касается ключевого матча в Дортмунде, где команда умудрилась проиграть после 0:2 к перерыву. В конце концов, подопечные Антонио Конте уступили полурезервному состав "Барселоны" на "Джузеппе Меацца". Поединок против омоложенной версии каталонцев ярко продемонстрировал, почему "Интер" не в 1/8 финала ЛЧ. Команда даже не перестреляла "Барселону" по ударам и уступила по ключевым передачами, хотя по количеству по-настоящему голевых моментов "нерадзурри" доминируют. Да, лайнсмены отменили три гола, но офсайды были "железными" – да и при чем здесь арбитраж, когда Лукаку трижды выходит на рандеву с запасным голкипером каталонцев и пробивает или в него, или в защитника? "Боруссия", несмотря на порядок более слабую форму, прошла групповой этап так, как и положено претенденту на второе место – дома отобрала очки у кризисной "Барсы", дважды переиграла аутсайдера и разок сотворила чудо. "Интер" же удивлял только своей низкой реализацией и постоянной потерей концентрации в матчах, которые ему давались. Словом, финальный расклад в группе "F" выглядит справедливо.

Лукаку и Мартинес выглядят главными виновниками невыхода в плей-офф

"Интер" нанес восемь ударов в створ + еще три удара-гола не вошли в статистику из-за положения вне игры. Семь из одиннадцати моментов миланцев прошли из пределов штрафной, а в целом из 18 выстрелов по воротам 12 нанесли три футболиста – Весино, Мартинес и Лукаку (по четыре). Матиас бил с дистанции без особой опасности, а вот Лаутаро и Ромелу, создав большинство опасных эпизодов, стали могильщиками надежд "нерадзури" на плей-офф. В первую очередь, это касается Лукаку. Бельгиец часто критикуют за расточительство – и сегодня он не подвел критиков, забив из офсайда и запоров три выхода один на один с голкипером. Правда, Ромелу забил гол, который во многом стал следствием рикошета – но сколько же он не забил! Мартинесу не менее обидно, ведь несколько раз нападающий мог стать автором настоящего шедевра. В частности, на 35-й минуте, когда красиво поймал мяч на ногу в полете и мощно выстрелил с линии штрафной – спас Нето. Нечто похожее, только еще и с эффектным прорывом на скорости, Лаутаро выполнил на 72-й минуте, запустив мяч в притирку с дальней штангой, однако в том случае аргентинец откровенно проигнорировал перспективные открывания партнеров. В конце концов, он дважды забивал из офсайда. Мартинес делал все, что мог, однако наряду с крутой статистикой ударов не стоит забывать о невероятном эгоизме – форвард часто игнорировал варианты для передач, пытаясь решить все сам. Да, он сделал целых десять попыток обыгрыша один-в-один, но только три из них оказались удачными. Также Лаутаро покинул поле с катастрофически низким количеством пасов – всего 14 (!) за 93 минуты встречи! Так сильно перетягивать на себя недопустимо. За это "Интер" и поплатился.

Молодежь "Барселоны" организовала победу

Каталонцы давно живут со скрытым страхом ухода Месси. Найти адекватную замену "инопланетному гению" невозможно, однако на земном уровне у "Барсы" все довольно перспективно – возможно, ей и не нужно докупать различных Неймаров. Кантера подготовила для "блаугранас" очень интересные кадры. В первую очередь, это касается Ансуи Фати, который лишь 42 дня назад отпраздновал свое 17-летие. Юный нападающий вышел на замену на 85-й минуте, а уже на 87-й обыгрался с Суаресом перед штрафной и пробил в дальний угол с рикошетом от стойки, прибив "Интер". Именно таким образом новоиспеченный испанский форвард стал самым молодым в истории Лиги Чемпионов автором гола. Интересно, что за три минуты до выхода Фати на поле героем встречи мог стать 21-летний Карлес Перес. Этот матч был для форварда дебютным в Лиге Чемпионов, однако он играл так, будто давно знаком с обороной "Интера" – особенно до перерыва. Перес выглядел наиболее агрессивным футболистом "Барсы", создав первый момент, забив первый гол и запоров практически голевую контратаку на 82-й минуте, пробив мимо ворот с минимальной дистанции. Кроме того, на счету Карлеса одна передача под удар и две попытки обыгрыш один-в-один (одна удачная). Впрочем, не только форварды прекрасно отработали в Милане. Лучшим футболистом встречи статистические порталы Whoscored и Sofascore признали 19-летнего защитника Жана-Клера Тодибо, которого прошлой зимой приобрели из "Тулузы". С тех пор француз в основе первой команды играл немного, но на Джузеппе Меацца он выдал просто невероятный перформанс с 8 отборами (при 8 попытках пройти его на дриблинге), 11 выигранными единоборствами из 12-ти, 3 удачными действиями на втором этаже (в 5-ти эпизодах), с 82% точности передач и 3 попытками обыгрыша один-в-один – все удачные. Напомним, в соперниках у него были Лукаку и Лаутаро Мартинес. Словом, с молодыми кадрами у "Барселоны" проблем нет. Возможно, Хосепу Бартомеу следует меньше смотреть в сторону капризных суперзвезд? В столице Каталонии бегают футболисты с потенциалом, который вполне можно начать реализовывать уже сегодня.