Конте поделился мнением о разговорах про состояние футболистов
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"\Автор неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал разговоры о излишних нагрузках на футболистов и том, какое влияние они оказывают.
"Мне кажется, в Англии о благосостоянии футболистов говорят не первый сезон, чтобы попытаться их защитить.
Но что изменилось за все эти годы? Ничего. И поэтому я могу сказать, что продолжать говорить о благосостоянии игроков глупо, так как это пустая трата времени.
Это происходит не только в этом сезоне, а много, много лет... О благосостоянии футболистов много говорят, а что делают? Ничего.
Мы должны двигаться дальше, пытаться быть серьезными и обсуждать другие темы", – сказал итальянский специалист.
Также не пропустите: "Ньюкасл" хочет совершить два больших подписания. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Конте поделился мнением о разговорах про состояние футболистов
-
Гасперини против ухода Миранчука в "Дженоа"
-
"Ньюкасл" хочет совершить два больших подписания
-
Стали известны цена на билеты на чемпионат мира-2022
-
ЦСКА хотел заполучить ещё двух футболистов "Сочи", помимо Заболотного
-
"Бетис" нацелился на Зинченко
-
ПСЖ ведет переговоры по игрокам "Манчестер Юнайтед" и "Милана"
-
Боярский отреагировал на стоимость билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
-
"Зенит" нашел замену Азмуну в Бразилии
-
"Матч ТВ" объяснил показ фильмов на телеканале
-
Журналист Педрероль: "Если Мбаппе не перейдет в "Реал" - я уволюсь"
-
Названа стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге
-
Сарри пострадал от футболиста соперника во время матча с "Удинезе" (видео)
-
Журналист Франков рассказал, как увольнение Шевченко из "Дженоа" отразится на его тренерской карьере
-
Дани Алвес высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"
-
"Сочи" получил предложение по трансферу Кассьерры, однако требует увеличить сумму
-
Ханданович готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в "Интере"
-
3
Левандовски сравнил "Золотой мяч" и премию ФИФА The Best
-
Билеты на ЧМ-2022 для катарцев будут стоить вдвое дешевле, чем для россиян в 2018-м
-
Мбаппе пока не ответил на предложение ПСЖ о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18