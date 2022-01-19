Конте поделился мнением о разговорах про состояние футболистов

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал разговоры о излишних нагрузках на футболистов и том, какое влияние они оказывают.

"Мне кажется, в Англии о благосостоянии футболистов говорят не первый сезон, чтобы попытаться их защитить.

Но что изменилось за все эти годы? Ничего. И поэтому я могу сказать, что продолжать говорить о благосостоянии игроков глупо, так как это пустая трата времени.

Это происходит не только в этом сезоне, а много, много лет... О благосостоянии футболистов много говорят, а что делают? Ничего.

Мы должны двигаться дальше, пытаться быть серьезными и обсуждать другие темы", – сказал итальянский специалист.

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