Конте поделился мнением о шансах "Тоттенхэма" на топ-4 в АПЛ

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Конте поделился мнением о шансах "Тоттенхэма" на топ-4 в АПЛ

Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мнением о шансах своей команды на попадание в топ-4 АПЛ в этом сезоне.

"Если говорить о нашей возможности попасть в Лигу чемпионов, то могу сказать, что сделать это будет очень сложно. Я вижу значительный прогресс по прошествии пяти месяцев в клубе. Мы должны продолжать борьбу до самого конца. У нас есть шансы достичь этой цели, такие амбиции необходимы.

Выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне – это важно для меня, клуба, футболистов, болельщиков. Для всех это важно. Потому что играть в Лиге чемпионов – это не то же самое, что играть в Лиге Европы или Лиги конференций. Это серьезная цель по многим причинам.

Но правильно подчеркнуть, что эта цель очень и очень трудна. Мы не единственная команда, которая хочет попытаться совершить это чудо", – сказал итальянский специалист.

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