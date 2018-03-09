Конте поделился мнением о слухах, связывающих его с ПСЖ

Наставник "Челси" Антонио Конте высказался о слухах про возможный уход в ПСЖ.

"Мне странно читать то, что пишут в СМИ. Но я понимаю, что журналисты просто выполняют свою работу, как и мы, тренеры, выполняем свою. Что касается ПСЖ, то здесь ничего не поменялось. На данный момент я являюсь наставником "Челси" - приводит слова Конте Daily Star.

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