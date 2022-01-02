Конте поделился мнением о трансферах "Тоттенхэма"

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Конте поделился мнением о трансферах "Тоттенхэма"Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился ожиданиями от январского трансферного окна.

"Когда клуб пригласил меня, то я попросил время на то, чтобы оценить возможности команды. Сейчас я это сделал, и в будущем мы наверняка встретимся с руководством.

Важно всегда быть честным, понимать, где мы находимся, что является отправной точкой. В январе сделать что-то не так легко, но посмотрим, что будет дальше.

Мы просто должны продолжать работать в выбранном направлении.

Игроки дают мне все: они целеустремлены, выкладываются и проявляют доверие – это лучшая покупка в январе.

Нужно продолжать в том же духе. Потом уже посмотрим на наши намерения", – сказал итальянский специалист.

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