Конте поделился мнением о трансферах "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился ожиданиями от январского трансферного окна.

"Когда клуб пригласил меня, то я попросил время на то, чтобы оценить возможности команды. Сейчас я это сделал, и в будущем мы наверняка встретимся с руководством.

Важно всегда быть честным, понимать, где мы находимся, что является отправной точкой. В январе сделать что-то не так легко, но посмотрим, что будет дальше.

Мы просто должны продолжать работать в выбранном направлении.

Игроки дают мне все: они целеустремлены, выкладываются и проявляют доверие – это лучшая покупка в январе.

Нужно продолжать в том же духе. Потом уже посмотрим на наши намерения", – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: "Вест Хэм" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru