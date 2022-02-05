Конте поделился мнением о трансферной политике "Тоттенхэма"
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мнением о трансферной политике "шпор".
"Обычно игроков покупают, чтобы усилить команду. Но если отправляешь их в аренду через 2-3 года, то это странно. Это значит, что нужно оценить то, что сделано в прошлом и, возможно, понять, что, были совершены некоторые ошибки.
Когда мы начнем следующее трансферное окно, нам необходимо будет действовать более внимательно. Это принципиально важно, если мы хотим усилить команду, иначе вы уровень снизится.
Мы не можем совершать большие ошибки на трансферном рынке, потому что многие команды начали раньше нас и сейчас опережают "Тоттенхэм". Если мы хотим сократить этот разрыв, ошибок во всех аспектах должно быть по минимуму", – сказал итальянский специалист.
Напомним, что в январе "Тоттенхэм" отдал в аренды Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и Брайан Хиля, на которых суммарно потратил более 100 миллионов евро.
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