Конте поделился ожиданиями от финала Лиги Европы

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте высказался в преддверии финального матча Лиги Европы против "Севильи".

"Это мой четвёртый еврокубковый сезон. Приятно играть в финале Лиги Европы. Мне небезразличен клуб и его болельщики. Мы 10 лет не играли в финале - это большой отрезок. Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие - отвергаются. Наша усердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила.

Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это даёт им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать. Слово "страх" не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы высоко ценим и уважаем "Севилью". Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть", - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Матч "Севилья" - "Интер" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Финал примет немецкий город Кёльн.

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