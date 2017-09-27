Конте поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

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Конте поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Атлетико" - очень сильная команда, у которой богатый опыт в этом турнире. Последние несколько лет они проводили отличные сезоны в Лиге Чемпионов и дважды доходили до финала, а это непросто, так могут не все команды. Это значит, что они сильны, у них отличный тренер, прекрасная организация, и, конечно, мы должны играть внимательно. В прошлом сезоне "Челси" не играл в этом турнире, так что мы рады вернуться, но отлично знаем, что в среду нам предстоит встретиться с очень сильным противником. 

Нам необходимо играть в свой футбол, но проявить уважение к "Атлетико". В этом сезоне мы горим энтузиазмом. Последние несколько лет в этом турнире и в Лиге Европы, если не считать прошлый сезон, испанские команды доминировали. Это значит, что эти команды сильны и имеют богатый опыт. Мы должны попытаться нарушить их гегемонию" - приводит слова Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Атлетико" - "Челси" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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