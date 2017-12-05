Конте поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Думаю, это важная игра, потому что мы играем с "Атлетико", который в прошлом показал себя существенной силой в турнире. Теперь они рискуют вылететь из него, но мы должны провести хороший матч, упрочить уверенность в себе, поэтому хотим занять первое место в группе. С другой стороны, если займёшь первое место, можно получить в соперники команды вроде "Реала", "Баварии" или "Ювентуса". Немногое меняется от того, первое место займёшь или второе. Важнее всего выйти в следующую стадию, но для нашей задачи и уверенности в себе будет правильным одержать победу и занять первое место" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Челси" - "Атлетико" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru