Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал предстоящую игру против "Барселоны".

"С одной стороны, мы знаем, что "Барселона" - одна из лучших команд мира. Возможно, она фаворит на победу. С другой стороны, мы должны быть очень довольны, потому что имеем шанс проверить свои силы на фоне такого мощного соперника.

Мы должны постараться провести идеальную игру. Когда "Барселона" владеет мячом, она играет фантастически, но нам надо попытаться использовать её слабые стороны при работе без мяча.

Месси не забивает "Челси", и я надеюсь продолжить эту приятную для нас традицию. Нужно с большим уважением отнестись к этому игроку, но мы принимаем вызов" - приводит слова Конте Goal.com.

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