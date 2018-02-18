Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал предстоящую игру против "Барселоны".
"С одной стороны, мы знаем, что "Барселона" - одна из лучших команд мира. Возможно, она фаворит на победу. С другой стороны, мы должны быть очень довольны, потому что имеем шанс проверить свои силы на фоне такого мощного соперника.
Мы должны постараться провести идеальную игру. Когда "Барселона" владеет мячом, она играет фантастически, но нам надо попытаться использовать её слабые стороны при работе без мяча.
Месси не забивает "Челси", и я надеюсь продолжить эту приятную для нас традицию. Нужно с большим уважением отнестись к этому игроку, но мы принимаем вызов" - приводит слова Конте Goal.com.
Читайте также: Конте: "Челси" очень не повезло с календарём между матчами с "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бонавентура: "Милан" находится в хорошей форме, и результаты стали приходить"
-
Рамос установил рекорд Примеры по количеству желтых карточек
-
Бензема забыл первый мяч в Примере с ноября прошлого года
-
Асенсио: "Если играешь не во всех матчах, не можешь проявить себя в полной мере"
-
Диего Коста: "Некоторые судьи настроены ко мне маниакально"
-
Левандовски: "Я – футболист "Баварии" и хочу отдавать всего себя своему клубу"
-
Зидан: "Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Гаттузо: "Моя работа должна быть кошмаром игроков до конца сезона"
-
Хоакин: "Мне 36, но я хочу быть на 10 лет моложе"
-
"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии
-
Турнир прогнозов: анонс 36 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 35 тура
-
"Марсель" – "Бордо" - 1:0 (обзор)
-
"Марсель" победил "Бордо" благодаря голу Товена
-
"Милан" – "Сампдория" - 1:0 (обзор)
-
"Бетис" – "Реал" - 3:5 (обзор)
-
Бонавентура принес "Милану" победу над "Сампдорией"
-
"Реал" и "Бетис" устроили перестрелку в Севилье, забив восемь голов
-
Роналду забил восемь голов в Ла Лиге в 2018 году и это лучший результат среди всех игроков