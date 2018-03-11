Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал предстоящую игру с "Барселоной".

"Нам нужно проявить гибкость. Это будет совершенно иная игра, где нам будет противостоять одна из сильнейших команд мира. Мы должны быть максимально внимательны и сконцентрированы в мельчайших деталях, как в первой игре, которую мы провели на высочайшем уровне.

Если бы мы не пропустили, тот матч можно было бы назвать идеальным. Будет непросто, и мы знаем это, но нам нужно найти подходящее решение. Иногда лучше обсудить стратегию на предстоящий матч с футболистами" - приводит слова Конте сайт клуба.

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