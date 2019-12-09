Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

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Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, чего ждет от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает Football Italia.

Отметим, если итальянская команда победит, клуб сможет пройти в плей-офф турнира.

"Очень важная игра предстоит. Мы играем за плей-офф. Я очень горд тем, что мы играем с "Барселоной". мы понимали, что группа будет непростой. Мы хотим продолжать борьбу. "Барселона" в числе четырех-пяти команд, которые с самого начала являются фаворитами турнира. У нас есть последний шанс все исправить", - сказал Конте.

Напомним, что каталонский клуб досрочно гарантировал себе выход из группы, набрав 11 баллов. У "синих" 7 очков и вторая позиция.

Матч "Интер" - "Барселона" состоится завтра, 10 декабря, в Италии. Начало встречи - в 23:00 (мск).

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