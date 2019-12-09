Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, чего ждет от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает Football Italia.
Отметим, если итальянская команда победит, клуб сможет пройти в плей-офф турнира.
"Очень важная игра предстоит. Мы играем за плей-офф. Я очень горд тем, что мы играем с "Барселоной". мы понимали, что группа будет непростой. Мы хотим продолжать борьбу. "Барселона" в числе четырех-пяти команд, которые с самого начала являются фаворитами турнира. У нас есть последний шанс все исправить", - сказал Конте.
Напомним, что каталонский клуб досрочно гарантировал себе выход из группы, набрав 11 баллов. У "синих" 7 очков и вторая позиция.
Матч "Интер" - "Барселона" состоится завтра, 10 декабря, в Италии. Начало встречи - в 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9