Конте поделился ожиданиями от матча с "Кристал Пэлас"

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Конте поделился ожиданиями от матча с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался в преддверии матча 30-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"Кристал Пэлас" проиграл последние несколько матчей, однако они заслуживали большего в играх с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед". Мы должны сыграть очень внимательно. Нам необходимо провести хороший матч и набрать три очка, но нужно помнить, что мы играем с очень хорошей командой, в составе которой есть талантливые игроки" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Челси" – "Кристал Пэлас" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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3 Ливерпуль 30 60
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6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
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13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
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15 Хаддерсфилд Таун 30 31
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