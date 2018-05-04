Конте поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

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Конте поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал предстоящую игру против "Ливерпуля".

"Если мы хотим сохранить надежду квалифицироваться в Лигу Чемпионов, нам необходимо побеждать, и у "Ливерпуля", как мы уже хорошо знаем, хорошая команда. Будет нелегко, но, если мы хотим сохранить надежду, нам нужно получить три очка" - приводит слова Конте сайт клуба.

Поединок между "Челси" и "Ливерпулем" состоится 6 мая в 18:30 по московскому времени.

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