Конте поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал предстоящую игру против "Ливерпуля".

"Если мы хотим сохранить надежду квалифицироваться в Лигу Чемпионов, нам необходимо побеждать, и у "Ливерпуля", как мы уже хорошо знаем, хорошая команда. Будет нелегко, но, если мы хотим сохранить надежду, нам нужно получить три очка" - приводит слова Конте сайт клуба.

Поединок между "Челси" и "Ливерпулем" состоится 6 мая в 18:30 по московскому времени.

Читайте также: В сети появилось фото домашней игровой формы "Челси" на сезон 2018/2019. | http://soccernews.ru