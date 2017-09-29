Конте поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался в преддверии матча седьмого тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" - очень хорошая команда. В этом сезоне они стали ещё лучше благодаря приобретённым футболистам. "Горожане" хорошо начали сезон, у них хорошее положение и много уверенности. Мы должны уделять им большое внимание. Это будет наш последний из семи матчей за 21 день. У нас был только один день для подготовки к игре, и мы попытались подготовиться правильным образом. Мы играем дома, поэтому наверняка наши болельщики погонят нас вперёд с самого начала. Завтра их поддержка будет очень важна" - приводит слова Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Сити" состоится в субботу в 19:30 по московскому времени.

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