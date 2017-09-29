Конте поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался в преддверии матча седьмого тура АПЛ против "Манчестер Сити".
"Манчестер Сити" - очень хорошая команда. В этом сезоне они стали ещё лучше благодаря приобретённым футболистам. "Горожане" хорошо начали сезон, у них хорошее положение и много уверенности. Мы должны уделять им большое внимание. Это будет наш последний из семи матчей за 21 день. У нас был только один день для подготовки к игре, и мы попытались подготовиться правильным образом. Мы играем дома, поэтому наверняка наши болельщики погонят нас вперёд с самого начала. Завтра их поддержка будет очень важна" - приводит слова Конте официальный сайт "синих".
Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Сити" состоится в субботу в 19:30 по московскому времени.
Не пропустите: Гвардиола: "Агуэро и Компани не сыграют против "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Выше чемпиона: "Урал" едет за очками в гости к "Спартаку"
-
В поисках интриги: ПСЖ принимает "Бордо"
-
Битва интеллектов: "Челси" сыграет в футбольные шахматы с "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" с нетерпением ждет в гости аутсайдера "Кристал Пэлас"
-
Реабилитация за еврокубки: "Боруссия" отправляется в гости к "Аугсбургу"
Лента новостей
-
"Османлыспор" и "Сивасспор" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции
-
Ловрен может пропустить матч со сборной Украины
-
Кучук: "Перерыв в чемпионате поможет "Ростову"
-
Поддубский: "Игроки "СКА-Хабаровск" очень хотели выиграть"
-
"Хаддерсфилд" – "Тоттенхэм" - 0:4 (обзор)
-
"Олимпик" - "Мариуполь" - 3:2 (обзор)
-
"Тоттенхэм" в гостях легко разобрался с "Хаддерсфилдом"
-
"Тосно" – "Ахмат" - 1:0 (обзор)
-
"Депортиво" – "Хетафе" - 2:1 (обзор)
-
"Олимпик" в результативном матче взял верх над "Мариуполем"
-
"Тосно" дома минимально обыграл "Ахмат"
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров
-
"Депортиво" на своём поле одолел "Хетафе"
-
Зобнин близок к возвращению в строй
-
Зидан: "У Бэйла мышечное напряжение, так что ничего слишком серьёзного"
-
Венгер: "Ляказетт очень хорошо вписывается в нашу игру"
-
Паулиньо: "Это правда, что еще до официальных переговоров у меня были контакты с каталонцами"
-
Клопп: "Мы не были в рынке, у нас не было шансов заполучить того же Лукаку"
-
Гвардиола рассказал, кого из сборных Испании и Каталонии он бы возглавил
-
Эль-Шаарави: "Я не праздновал два предыдущих гола в ворота "Милана", не буду делать это снова"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|6
|13
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Арсенал Лондон
|6
|10
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Вест Бромвич Альбион
|6
|8
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0