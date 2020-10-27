Конте поделился ожиданиями от матча с "Шахтёром"

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Конте поделился ожиданиями от матча с "Шахтёром"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"Шахтёр" - сильная команда, в составе которой играет много бразильцев. Они хороши как тактически, так и технически, плюс очень быстрые. Мы должны быть очень осторожны со всех точек зрения. Невозможно случайно забить три гола "Реалу". Конечно же, это достойный соперник, занимающий высокое место в иерархии европейского футбола. Мы надеемся провести хороший матч. Мы изучали их игры, а "Шахтёр", очевидно, следил за нами", - приводит слова Конте Football Italia.

Матч "Шахтёр" - "Интер" состоится сегодня в Киеве. Начало встречи - в 20:55 по московскому времени.

В групповом этапе ЛЧ "горняки" стартовали с гостевой победы над мадридским "Реалом" (3:2), а "нерадзурри" дома едва не проиграли менхенгладбахской "Боруссии" (2:2).

Не пропустите: "Интер" лишился двух важных игроков перед матчем с "Шахтером" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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