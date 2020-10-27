Конте поделился ожиданиями от матча с "Шахтёром"
Наставник миланского "Интера" Антонио Конте высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".
"Шахтёр" - сильная команда, в составе которой играет много бразильцев. Они хороши как тактически, так и технически, плюс очень быстрые. Мы должны быть очень осторожны со всех точек зрения. Невозможно случайно забить три гола "Реалу". Конечно же, это достойный соперник, занимающий высокое место в иерархии европейского футбола. Мы надеемся провести хороший матч. Мы изучали их игры, а "Шахтёр", очевидно, следил за нами", - приводит слова Конте Football Italia.
Матч "Шахтёр" - "Интер" состоится сегодня в Киеве. Начало встречи - в 20:55 по московскому времени.
В групповом этапе ЛЧ "горняки" стартовали с гостевой победы над мадридским "Реалом" (3:2), а "нерадзурри" дома едва не проиграли менхенгладбахской "Боруссии" (2:2).
Не пропустите: "Интер" лишился двух важных игроков перед матчем с "Шахтером" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Экс-защитник сборной Франции посоветовал Гризманну покинуть "Барселону"
-
Геркус высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
ПСЖ заинтересован в услугах Зидана
-
"Милан" повторил клубный рекорд 1959 года
-
Харри Кейн стал автором уникального достижения
-
"Ростов" поддержал "Локомотив" перед матчем с "Баварией"
-
Бартомеу - об отставке: "И в мыслях не было. У "Барселоны" будут трофеи в этом сезоне"
-
Аршавин: "После слов Федуна судьи стали лояльнее к "Спартаку". Другие клубы тоже так хотят"
-
Зидан прокомментировал возвращение Азара в состав "Реала"
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Шахтёром"
-
Названы задачи "Динамо" на ближайшие три года
-
Марадона считает, что Роналду и Месси по-прежнему лучшие футболисты мира
-
Влашич обогнал Карвальо по числу голов за ЦСКА
-
Президент "Барселоны" Бартомеу раскритиковал судейство в матче с "Реалом"
-
Гасперини оценил готовность Миранчука к матчу "Аталанта" - "Аякс"
-
Аршавин высказался о возможной отставке главного тренера "Зенита" Семака
-
Зидан ответил на претензии Иско
-
Гончаренко прокомментировал разгромную победу ЦСКА над "Арсеналом"
-
Ибрагимович забил за "Милан" больше голов, чем за "Интер"
-
Сон Хын Мин установил рекорд АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4