Конте поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна

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Конте поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна

Наставник "Челси" Антонио Конте ждет от клуба новых приобретений.

"Я не участвую в трансферном рынке, я высказываю свое мнение, а клуб решает, за каких футболистов они хотят платить и кого хотят подписывать. Этот период трудный для нас, но клубу необходимо задействовать 100 процентов на трансферном рынке и попытаться сделать все возможное для команды, и я готов столкнуться с любой ситуацией.

Мы должны сохранять спокойствие. Мне не нравится говорить о футболистах других команд, но вы сейчас говорите мне о двух прекрасных и сильных игроках, лучших футболистах на своих позициях. Видаль - один из лучших в мире, как и Санчес, но Алексис еще хорош как форвард" - приводит слова Конте Goal.com.

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