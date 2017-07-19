Конте подписал новый контракт с "Челси"

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Конте подписал новый контракт с "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Антонио Конте.

Итальянский специалист поставил подпись под двухлетним соглашением, то есть срок его договора с "синими" не изменился. Британские СМИ уверены, что контракт просто подписан на улучшенных условиях.

Напомним, что Конте возглавил "Челси" прошлым летом и в дебютном сезоне привёл команду к победе в АПЛ.

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