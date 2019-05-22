Конте подписал предварительный контракт с "Интером"

Бывший главный тренер "Челси", "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте в ближайшее время возглавит миланский "Интер".

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, стороны уже заключили предварительный контракт.

Сроки соглашения пока неизвестны. Зарплата 49-летнего специалиста составит 10 миллионов евро в год. О сделке будет объявлено 28 мая.

По итогам 37 туров "Интер" занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

Не пропустите: Фанаты "Интера" требуют увольнения Спаллетти. | http://soccernews.ru