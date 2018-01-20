Конте подвел итоги матча с "Брайтоном"

Теги челсиантонио контебрайтон & хоув альбион

Конте подвел итоги матча с "Брайтоном"

Наставник "Челси" Антонио Конте подвел итоги матча против "Брайтона" (4:0).

"Это важная победа. Мы здорово начали, забили после прекрасных комбинаций. Я очень рад, что мы провели "сухую" игру. Сегодня действительно мы сыграли очень хорошо. Футболисты хорошо перемещались и комбинировали - это важные вещи. Необходимо продолжать в таком же ключе" - приводит слова Конте ВВС.

Смотрите также обзор матча "Брайтон" - "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов