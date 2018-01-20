Конте подвел итоги матча с "Брайтоном"

Наставник "Челси" Антонио Конте подвел итоги матча против "Брайтона" (4:0).

"Это важная победа. Мы здорово начали, забили после прекрасных комбинаций. Я очень рад, что мы провели "сухую" игру. Сегодня действительно мы сыграли очень хорошо. Футболисты хорошо перемещались и комбинировали - это важные вещи. Необходимо продолжать в таком же ключе" - приводит слова Конте ВВС.

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