Конте похвалил Де Брюйне

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте после вчерашнего поражения своей команды в матче АПЛ "Манчестер Сити" похвалил полузащитника соперников Кевина Де Брюйне.

"Мы говорим о топ-игроке. Он - в действительности хороший и сформировавшийся игрок, он хорош в техническом плане и очень быстр", - приводит слова наставника "аристократов" SquawkaNews.

Напомним, Конте высказался о травме Мораты. | soccernews.ru